Hakan Altun - Gonca Vuslateri aşkından ilk fotoğraf

Adı kısa bir süre önce Ajda Pekkan ile aşk dedikodusuna karışan Hakan Altun’un gönlünü Gonca Vuslateri’ye kaptırdığı ortaya çıkmıştı.

34 yaşındaki oyuncu Gonca Vuslateri ile 48 yaşındaki şarkıcı Hakan Altun'un sevgili oldukları iddiası, magazin gündemine bomba gibi düştü.

İlişkilerini inkar etmeyen aşıklardan ilk fotoğraf geldi. Beraber selfie çeken taze çiftin mutluluğu gözlerinden okunuyordu.

NAZARDAN KORKUYOR

Hakan Altun, Emel Müftüoğlu'nun doğum gününde Gonca Vuslateri ile tanıştığını açıkladı.

Altun açıklamasında, "Yıllar sonra böyle bir şey oldu hayatımda güzel gidiyor. Nazar değmez inşallah! Çok ortada yaşamayı sevmiyorum Çünkü nazara inanıyorum. Korkuyorum" ifadelerini kullandı.

Bu aşkın onayı ilk olarak Gonca Vuslateri'den gelmişti ve kendisinden 14 yaş büyük şarkıcıyla aşk yaşadığını itiraf etmiş ve konuyla ilgili, "Çok mutluyum, mutluyuz" açıklamasını yapmıştı.