Hakan Altun, Gonca Vuslateri hakkında konuşmak istemedi

Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Gonca Vuslateri ile yollarını ayıran Hakan Altun, Bodrum'da görüntülendi.

Şarkıcı Hakan Altun, önceki gün Bodrum'da objektiflere yansıdı.

Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabında takip etmeyi bıraktığı sevgilisi Gonca Vuslateri'ni soran muhabire cevap verdi.

"ÖZEL HAYAT KONUŞMAM"

Altun, "Bir ayrılık haberi duyduk, üzüldük. Doğru mu?" sorusuna "Ben özel hayatım hakkında konuşmak istemiyorum şu sıralar. Bir şey söylemek istemiyorum bu konuda. Çok teşekkür ediyorum." yanıtını verdi.