Ünlü şarkıcı, Instagram hesabındaki son paylaşımında hakkında çıkan 'müziği bıraktı' iddialarını yalanladı.

Sabah programı yapmaya başlayan Alişan ve Demet Akalın, salgın tehlikesinin azalmaması nedeniyle programlarına konuk bulamamaktan şikayetçiydi.

Alişan ve Akalın bazı şarkıcılara yaptıkları çağrılardan ‘müziği bıraktım’ şeklinde yanıtlar aldıklarını söylemişti.

İkilinin hangi isimlerden bahsettiği merak konusu olurken, sosyal medyada ise o şarkıcının Hakan Altun olduğu iddia edildi.

YALANLADI

Altun da sosyal medyada paylaştığı bir video ile müziği bıraktığı iddialarını yalanlayarak, tüm merakları giderdi.

"HADDİMİZ DEĞİLDİR MÜZİĞİ BIRAKMAK"

Ünlü şarkıcının paylaşımında, "Bizim haddimiz değildir müziği bırakmak ancak müzik bizi bırakabilir” dediği anlar ise oldukça dikkat çekti.

Hakan Altun: Müziği bırakmadım