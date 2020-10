Hakan Altun: Onlar erkek değil

Hakan Altun, Instagram’da yayınlanan bir programa konuk oldu.

Ünlü şarkıcı Hakan Altun, Instagram hesabında yayınlanan bir programa katıldı.

Demet Akalın ve Alişan’ın sabah programına “Risk grubundayım.” diyerek katılmayan şarkıcı, “Pandemiden bu yana ilk kez bir canlı yayına katılıyorum.” diyerek programa başladı.

İşte Hakan Altun'un açıklamalarından ara başlıklar...

"HAYALİM GERÇEK OLDU"

“Bodrum’a yerleştim. 50 yaşında zaten Bodrum’a yerleşmeyi düşünüyordum. 48 sene zaten İstanbul’da yaşadım, 50 yaşında planlarım hayallerim vardı, iki sene erken gelmiş oldum ama çok mutluyum burada. Tabii bizi seven dostlarımızdan uzak kaldık mecburen konserlere çıkmamaya başladık. Ben zaten riskli gruptayım. İki beyin ameliyatım var. Rahmetli babamın 40’ı bittikten sonra 41. gün beni zatürre teşhisi ile hastaneye yatırdılar. Bu hayattaki en büyük servetin sağlık olduğunu düşünüyorum.”

"EVLENMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Son zamanlarda adı Ajda Pekkan’la anılan Hakan Altun’a, “Şu anda hayatında biri var mı, evlenmeyi düşünüyor musun?” diye soruldu. Ünlü şarkıcı, bu soruya “Hayatımda şu an kimse yok. Evlenmeyi tabii ki düşünüyorum ama bu işler kısmet. Ben kaderciyim, her şeyin Allah’tan geldiğine inanan biriyim. Evleneceğim kişinin de yüreği güzel olsun tebessümlü olsun yeter.” diye yanıt verdi.

"ONLAR ERKEK DEĞİL MAHLUKAT"

İnsanları sevdiği için çok hassas biri olduğunu vurgulayan Hakan Altun, “Kimsenin kılına zarar gelsin istemiyorum. Çok hoşgörülü ve birbirimizi çok seven insanlardık ama şu an görüyorsunuz en büyük şikayetlerimden biri kadın şiddeti. Her zaman söylüyorum onlara erkek demiyorum, mahlukat diyorum.

"UTANIYORUM"

Hemcinsim olduğu için de utanıyorum. Sadece şunu söylüyorum kadına el kaldıran erkeklere, ‘Anneniz, kardeşiniz, teyzeniz, yengeniz yok mu?’” dedi.