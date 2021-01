Evlenecekleri konuşulan Hakan Altun ve Gonca Vuslateri’nin ilişkisi, yeni yılı göremeden bitti.

2020’nin magazin gündemine bomba gibi düşen aşkı, bitti...

Hakan Altun ve Gonca Vuslateri ayrıldı. İkili, Instagram hesabından birbirlerini takip etmeyi de bıraktı.

“DÜNYAYA ÖYLE BİR TEBESSÜM ET Kİ…”

Çiftin ayrılık sinyalini paylaştıkları şiirlerle verdiği ortaya çıktı.

Önce Hakan Altun gülümsediği bir fotoğrafının altına “Tebessüm et, çatık kaşlara, asık suratlara tebessüm et inadına, bekleme onun gülmesini ve tevazuyu ona bırakma, sen değil miydin 3 günlük dünya denilen söze inanan? E o zaman, seni kıranlara bile gül; çünkü belki bugün 3. gün! Tebessüm et her şeye rağmen, ne demiş zatı-ı muhterem; “Tebessüm sadakadır.” Yani kötülere ve dünyaya öyle bir tebessüm et ki her daim sadakan olsun bu 3 günlük hayata.” diye yazdı.

“BAZI ŞARKILARA İSMİNİ VERMİŞTİR SADECE…”

Bu paylaşımdan birkaç gün sonra da Gonca Vuslateri siyah beyaz bir karesini yayınlayarak, “Ardından ağlanacak ne varsa ömrümüzde, tekrar doğuşun sırrı gülümseyen bir yüzde, uykusuz geceleri içten kemiren hüzün, bin azabın çarkında gerilmiş ağaran gün; öpüşler, gözyaşları, vaitler ve hicranlar; o derin sükutların aydınlattığı anlar, bir sonsuz uçurumda uyanmış gibi birden… Sazlar sustuktan sonra duyulan nağmelerden; doldurur hiç durmadan uzattığı bu tası. Bazı şarkılara ismini vermiştir sadece, ruhu sadakadır gönül fakirlerine.” sözlerine yer verdi.

FOTOĞRAFLAR KALKTI, İMALI PAYLAŞIM GELDİ

Her iki ismin paylaşımları binlerce beğeni alırken, bazı takipçileri ayrılık olup olmadığını sordu.

Takipçilere cevaben çift, birlikte olduğu fotoğrafları sosyal medyadan kaldırdı.

Gonca Vuslateri'nin son paylaşımı ise dikkatlerden kaçmadı.