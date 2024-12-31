2025 yılı, dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de farklı etkinliklerle kutlanıyor
Yeni yıla girerken televizyon kanallarında da yılbaşına özel eğlence programları, ünlü isimlerin eşliğinde yayınlanıyor.
SİBEL CAN VE HAKAN ALTUN, YILBAŞI DÜETİ YAPTI
Kanal D'nin yılbaşına özel programında ünlü sanatçılar konuk oldu.
Programın konuklarından Sibel Can ve Hakan Altun, Üsküdar Musiki Cemiyet Dostları'nın da performansıyla birlikte şarkı söyledi.
"Yar Saçların Lüle Lüle" şarkısını seslendiren Sibel Can'a, Hakan Altun ud çalarak eşlik etti.
Şarkının sözleri ise şöyle:
Yar saçları lüle lüle
Yar benziyor beyaz güle
Yar saçları lüle lüle
Yar benziyor beyaz güle
O gül benim hayatımdır
Ölürüm de vermem ele
O gül benim hayatımdır
Ölürüm de vermem ele
Yar yar aman
Yar yar aman
Yar yüreğim oldu keman
Kavuşmamız yar ne zaman
Yar ne zaman
Yar ne zaman
Kavuşmamız yar ne zaman
Yar ne zaman
Ah ne zaman
Yar gözlerin üzüm üzüm
Eller gecem sen gündüzüm
Yar gözlerin üzüm üzüm
Eller gecem sen gündüzüm
O gözlere baka baka
Soldu yüzüm
Soldu yüzüm
O gözlere baka baka
Soldu yüzüm
Soldu yüzüm
Yar yar aman
Yar yar aman
Yar yüreğim oldu keman
Kavuşmamız yar ne zaman
Yar ne zaman
Yar ne zaman
Kavuşmamız yar ne zaman
Yar ne zaman
Ah ne zaman
Kavuşmamız yar ne zaman
Yar ne zaman
Yar ne zaman
Kavuşmamız yar ne zaman
Ah ne zaman
Yar ne zaman
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