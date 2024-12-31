2025 yılı, dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de farklı etkinliklerle kutlanıyor

Yeni yıla girerken televizyon kanallarında da yılbaşına özel eğlence programları, ünlü isimlerin eşliğinde yayınlanıyor.

SİBEL CAN VE HAKAN ALTUN, YILBAŞI DÜETİ YAPTI

Kanal D'nin yılbaşına özel programında ünlü sanatçılar konuk oldu.



Programın konuklarından Sibel Can ve Hakan Altun, Üsküdar Musiki Cemiyet Dostları'nın da performansıyla birlikte şarkı söyledi.

"Yar Saçların Lüle Lüle" şarkısını seslendiren Sibel Can'a, Hakan Altun ud çalarak eşlik etti.

Şarkının sözleri ise şöyle:

Yar saçları lüle lüle

Yar benziyor beyaz güle

Yar saçları lüle lüle

Yar benziyor beyaz güle

O gül benim hayatımdır

Ölürüm de vermem ele

O gül benim hayatımdır

Ölürüm de vermem ele

Yar yar aman

Yar yar aman

Yar yüreğim oldu keman

Kavuşmamız yar ne zaman

Yar ne zaman

Yar ne zaman

Kavuşmamız yar ne zaman

Yar ne zaman

Ah ne zaman

Yar gözlerin üzüm üzüm

Eller gecem sen gündüzüm

Yar gözlerin üzüm üzüm

Eller gecem sen gündüzüm

O gözlere baka baka

Soldu yüzüm

Soldu yüzüm

O gözlere baka baka

Soldu yüzüm

Soldu yüzüm

Yar yar aman

Yar yar aman

Yar yüreğim oldu keman

Kavuşmamız yar ne zaman

Yar ne zaman

Yar ne zaman

Kavuşmamız yar ne zaman

Yar ne zaman

Ah ne zaman

Kavuşmamız yar ne zaman

Yar ne zaman

Yar ne zaman

Kavuşmamız yar ne zaman

Ah ne zaman

Yar ne zaman