Hakan Altun’dan sürpriz imaj değişikliği: Sakallar tatilde

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Türk müziğinin güçlü seslerinden Hakan Altun, yeni imajıyla çok konuşuluyor.

Altun, uzun yıllardır imzası haline gelen sakallarına veda etti.

"SAKALLAR TATİLDE"

Sakallı görünümüyle hafızalara kazınan sanatçı, yaptığı radikal imaj değişikliğiyle dikkat çekti.

Altun, sosyal medya hesabından “Sakallar tatilde, bıyıklar kaldı” notuyla yeni halini paylaştı.

BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Altun’un bu paylaşımı, hem esprili dili hem de yeni tarzıyla takipçileri arasında büyük ilgi gördü.

“20 günlük tatilde sadece ruhumuzu değil, yüzümüzü de dinlendirelim dedik. Yukarı tükürsen bıyık, aşağı tükürsen yok." diyen sanatçı, mizahi yaklaşımıyla sosyal medyada beğeni topladı