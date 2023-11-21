Hakan Çalhanoğlu üç kez baba olmanın mutluluğunu paylaştı Ünlü futbolcu Hakan Çalhanoğlu-Sinem Çalhanoğlu çifti, üçüncü kez anne-baba olmanın sevincini yaşadı.

ensonhaber.com

2017'de nikah masasına oturan Hakan Çalhanoğlu-Sinem Çalhanoğlu çifti, bir dönem 'ihanet' iddialarıyla gündeme gelmişti.

Aralarındaki problemleri çözen ikili, kötü günleri geride bırakmıştı.

Asil Can doğdu

İkili, şu sıralar dünyaya gelen üçüncü çocukları Asil Can ile mutluluğunu yaşıyor.

Ünlü futbolcu, mutluluğunu da takipçileriyle paylaştı. Asil Can ile birlikte ilk kez kamera karşısına geçen Hakan Çalhanoğlu, bu fotoğrafı yayınladı.

Nazar boncuğu koydu

Çalhanoğlu, gönderisine nazar boncuğu emojisi eklemeyi de ihmal etmedi. Çiftin Liya ve Ayaz adında iki çocukları daha bulunuyor.