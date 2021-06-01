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- Hakan Hatipoğlu eşi Gizem Hatipoğlu'nun doğum gününü kutladı
Hakan Hatipoğlu eşi Gizem Hatipoğlu'nun doğum gününü kutladı
Hakan Hatipoğlu, eşi Gizem Hatioğlu için sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
- Haber Merkezi
- 01.06.2021 - 14:29
- Güncelleme : 01.06.2021 - 15:16
Survivor'da ünlenen Hakan Hatipoğlu, eşi Gizem Hatipoğlu'nun doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.
Katıldıkları 'Var Mısın Yok Musun' yarışmasında tanışıp daha sonra evlenen Hakan-Gizem Hatipoğlu çifti, evliliklerini bebekle taçlandırdı ve kızları Lila'ya kavuştular.
"HER ŞEYİM"
Eşinin doğum gününü kutlayan Hakan Hatipoğlu, paylaştığı fotoğrafın altına şu notu düştü; "1 Haziran doğum günün birtanem... Canım benim her şeyim, kızımızın anası, kalbimin tek sahibi. İyi ki doğdun iyi ki varsın. Seni çok seviyorum, seviyoruz. Doğum günün kutlu olsun"