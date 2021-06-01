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    Hakan Hatipoğlu eşi Gizem Hatipoğlu'nun doğum gününü kutladı

    Hakan Hatipoğlu, eşi Gizem Hatioğlu için sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 01.06.2021 - 14:29
    • Güncelleme : 01.06.2021 - 15:16
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    Hakan Hatipoğlu eşi Gizem Hatipoğlu'nun doğum gününü kutladı

    Survivor'da ünlenen Hakan Hatipoğlu, eşi Gizem Hatipoğlu'nun doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.

    Katıldıkları 'Var Mısın Yok Musun' yarışmasında tanışıp daha sonra evlenen Hakan-Gizem Hatipoğlu çifti, evliliklerini bebekle taçlandırdı ve kızları Lila'ya kavuştular.

    "HER ŞEYİM"

    Eşinin doğum gününü kutlayan Hakan Hatipoğlu, paylaştığı fotoğrafın altına şu notu düştü; "1 Haziran doğum günün birtanem... Canım benim her şeyim, kızımızın anası, kalbimin tek sahibi. İyi ki doğdun iyi ki varsın. Seni çok seviyorum, seviyoruz. Doğum günün kutlu olsun"

    Hakan Hatipoğlu eşi Gizem Hatipoğlu nun doğum gününü kutladı #1

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