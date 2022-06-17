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    Hakan Kurtaş'tan dudak dudağa paylaşım

    Ünlü oyuncu Hakan Kurtaş, sosyal medya hesabından sevgilisiyle fotoğraf paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 17.06.2022 - 11:05
    • Güncelleme : 17.06.2022 - 11:32
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    Hakan Kurtaş'tan dudak dudağa paylaşım

    Yaklaşık 3 yıldır senarist Pınar Bulut ile aşk yaşadığı konuşulan Hakan Kurtaş, sonunda dedikoduları doğruladı.

    Show TV'nin sevilen dizisi 'Baba'da 'İlhan Karaçam' karakterine hayat veren ünlü oyuncu, birlikteliğini sosyal medyaya taşıdı.

    "Gülmek için yaratılmış"

    Sevgilisiyle romantik anlarını paylaşan Kurtaş, fotoğrafa "Gülmek için yaratılmış..." notunu düştü.

    Hakan Kurtaş tan dudak dudağa paylaşım #1

    Hakan Kurtaş tan dudak dudağa paylaşım #2


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