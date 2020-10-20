- Haberler
- Magazin Haberleri
- Hakan Peker, selfie çekerken görüntülendi
Hakan Peker, selfie çekerken görüntülendi
Yemek yemek için Etiler'de bir mekana giren Hakan Peker, yemek gelene kadar selfie çekti.
- Haber Merkezi
- 20.10.2020 - 08:05
Yıllara meydan okuyan ünlülerimizden 59 yaşındaki şarkıcı Hakan Peker, önceki gün Nişantaşı’ndaki ünlü bir mekana gitti.
Deneyimli isim, siparişi beklerken sıkıldı, selfie çekerek vakit geçirdi.
"İŞ YOK"
Hakan Peker, muhabirlerin “Neler yapıyorsunuz?” sorusuna ise şöyle cevap verdi: “Bir şey yapmıyoruz. Albüm hazır, ama iş yok. Yasakların geçmesini bekliyorum.”