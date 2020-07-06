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    Hakan Sabancı, Bodrum'da

    Hakan Sabancı da pandemi nedeniyle bu yaz tekne tatilini tercih etti.
    • Haber Merkezi
    • 06.07.2020 - 08:07
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    Hakan Sabancı, Bodrum'da #1

    Sosyetenin en çapkın ismi Hakan Sabancı, yaz sezonunu Bodrum’da açtı.

    BU YIL TEKNEDE GEÇECEK

    Allen Jersey adlı lüks yatında tatil yapan Sabancı önceki gün Bodrum-Yalıkavak açıklarında görüntülendi.

    Objektife yakalanmamak için gözde plajlara gitmeyen Sabancı bu çabasına rağmen görüntülenmekten kurtulamadı.

    2 KIZ 2 ERKEK TAKILDILAR

    İki kız ve bir erkek arkadaşıyla tatil yapan genç iş insanı gün boyu deniz ve güneşin tadını çıkardı.

    Hakan Sabancı gün boyu kız arkadaşıyla güneşlendi.

    Hakan Sabancı, Bodrum'da #2

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