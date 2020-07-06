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- Hakan Sabancı, Bodrum'da
Hakan Sabancı, Bodrum'da
Hakan Sabancı da pandemi nedeniyle bu yaz tekne tatilini tercih etti.
- Haber Merkezi
- 06.07.2020 - 08:07
Sosyetenin en çapkın ismi Hakan Sabancı, yaz sezonunu Bodrum’da açtı.
BU YIL TEKNEDE GEÇECEK
Allen Jersey adlı lüks yatında tatil yapan Sabancı önceki gün Bodrum-Yalıkavak açıklarında görüntülendi.
Objektife yakalanmamak için gözde plajlara gitmeyen Sabancı bu çabasına rağmen görüntülenmekten kurtulamadı.
2 KIZ 2 ERKEK TAKILDILAR
İki kız ve bir erkek arkadaşıyla tatil yapan genç iş insanı gün boyu deniz ve güneşin tadını çıkardı.
Hakan Sabancı gün boyu kız arkadaşıyla güneşlendi.