Hakan Sabancı, Hande Erçelli paylaşım yaptı: Arzu Sabancı'dan yorum gecikmedi Hande Erçel ve Hakan Sabancı çifti bir düğüne katılmak için İtalya’ya gitti. İtalya'ya uçan ikilinin pozuna Hakan Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı'dan 'kalpli' yorum geldi.

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Haber Merkezi

Sosyetenin ünlü çapkını Hakan Sabancı, iki yıllardır oyuncu Hande Erçel ile dolu dizgin bir aşk yaşıyor.

İkilinin ilişkileri sürerken, 'Arzu Sabancı, oğlu Hakan Sabancı ile Hande Erçel’in aşkını onaylamıyor' iddiaları gündeme gelmişti.

İddialar bir yana dursun Hande Erçel, son olarak sevgilisi Hakan Sabancı ile bir düğün için İtalya'ya uçtu.

BİRLİKTE İTALYA'YA UÇTULAR

Sosyetenin ünlü isimlerinden Sima Tarkan ve Mark Başoğlu'nun düğününe katılan çift, İtalya'dan paylaşımlar yapmayı da ihmal etmedi.

Instagram sayfasından Hande Erçel ile çekildiği bir karesini de paylaşan Hakan Sabancı, kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

Yorumların da yapıldığı Sabancı'ya bir mesaj da annesi Arzu Sabancı'dan geldi.

ANNE SABANCI'DAN 'KALPLİ' YORUM

Arzu Sabancı, oğlunun gönderisine kırmızı kalp emojisi bıraktı.

Sabancı'nın bu hamlesi, güzel oyuncunun oğluyla olan aşkını onayladığı yönünde yorumlandı.