Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Hande Erçel, kendini anlattı: "Otuzlu yaşların ilk dersini aldım" Sosyetenin en ünlü ismi Hakan Sabancı ile aşk yaşan güzel oyuncu Hande Erçel, bir dergiye röportaj verdi. Güzel oyuncu, hayatına dair merak edilenleri yanıtladı.

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Gerek kariyer hayatı gerekse özel hayatıyla sık sık gündeme gelen güzel oyuncu Hande Erçel, en son Burak Deniz’le birlikte 'Bambaşka Biri' dizisinde rol almıştı.

Dizisi reytinglere yenilen Erçel, moral depolamak için sevgilisi Hakan Sabancı ile Bali’ye gitmişti. Tatilin ve sıcak havanın tadını çıkarıp Türkiye’ye dönen Hande Erçel, L'officiel dergisine konuştu.

Sevgilisi Hakan Sabancı ile evleneceği konuşulan oyuncunun verdiği röportajdan satır başları:

"Umutlu bir dönemdeyim"

"Çok sürprizli ve umutlu bir dönemdeyim. İçimde çok güzel şeyler olacağına dair fısıltılar ve ruhumdan taşan bir mutluluk var.

"Hep yaşımdan daha olgun hissettim"

Hep yaşımdan daha olgun hissettim. Hep ne istediğimi bildiğimi zannederdim ama yanılmışım. Keşfetmek asıl olgunlukmuş meğer. Otuzlu yaşların ilk dersi bu sanırım.

"Şimdi kendi mutluluğumun farkındayım"

Aşk dünyayı kurtarabilecek kadar kudretli bir duygu. Her şeye dair büyük hisler uyandıran bir duygu insanda. Bizi de dünyayı da ayakta tutuyor. Hep başkalarının mutluluğu önemliydi benim için, şimdi kendi mutluluğumun da farkındayım. Son bir senedir iç sesimi askıya aldım. Bıçağı kendime saplayacak zaman kalmıyor. Başkaları çoktan saplamış oluyor.

"Her durumda sakin kalmayı başarabiliyorum"

Büyük bir kabulleniş yaşıyorum hayatla ilgili. Her durumda sakin kalmayı başarabiliyorum. Belki de kendi içimde katlanıyor ve patlıyor bu birikmiş öfkeler.

Öyle anlar geliyor ki ne yaşadığımı, neye üzüldüğümü hatırlamıyorum. Kırıldığımda benden ne kaybettireceğini düşünmeden gözümü kırpmam giderim. Net bitirmişliğim vardır her konuda.."