Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Hande Erçel sevgilisini anlattı: "Birlikte hayal kurmayı önemsiyorum" Ünlü oyuncu Hande Erçel, sevgilisi ve okul hayatı hakkında açıklamalarda bulundu.

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İş insanı Hakan Sabancı ile yaşadığı dolu dizgin aşkla çok konuşulan Hande Erçel, bir derginin bu ayki sayısına kapak oldu.

Güzel oyuncu, her zaman gizli yaşamayı tercih ettiği çok merak edilen özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

İşte Hande Erçel'in yaptığı açıklamadan ara başlıklar..

"Büyük bir aşk yaşıyorum"

Dokuz yıl aradan sonra Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’ne döndüm ve öğrenci olmakla büyük bir aşk yaşıyorum.

Yirmili yaşlarımı çok ağır ve acı duygularla geçirdim. Ruhsal olarak şu an yirmilerimi yeni yaşıyorum. Daha hafifledim, kanatlandım.

"Artık kalıp çözebilmeyi öğrendim"

Aşırı inatçıydım, bu yönümü iyileştirdim. Bir de gitmeye çok meyilliydim, artık kalıp çözebilmeyi öğrendim.

Kadın olarak hayat zorken bir de sözlü zorbalıkla mücadele ettim. İnsanlarda bize karşı hem kocaman bir sevgi hem nefrete varabilen bir düşünce yapısı var.

"Yaralanıyorum"

Ailemle ilgili asılsız yorumlar yaptıklarında çok yaralanıyorum. Ama artık bir sabır taşına dönüştüm, kendime kalın bir zırh yaratmak zorunda kaldım.

"Kadınla erkek eşit değil"

Bizim sektörde kadınla erkek eşit değil. Aradaki farkı sette hemen anlıyorsun.

Bir kadına kilosu, kaşı, gözü, giydiği hakkında saldırı yapılmasına katlanamıyorum. Beden bizim tercih bizim.

Ben genç yaşımda kilomla ilgili yapılan yorumlardan çok zarar gördüm.

Kendi varlığından emin olan bir kadının ışık saçmama ihtimali yok.

Hakan ile aynı enerjide buluşmayı çok seviyorum. Birlikte hayal kurmayı, aynı şeyleri istemeyi, her konuda konuşup birlikte gelişebilmeyi, birlikte eğlenmeyi önemsiyorum.

"Aynı noktada buluşma hali çok özel"

Birbirimizin alanına ve görüşüne saygı duyuyoruz. Değiştirmeye çalışmak gibi bir inadımız olmuyor. Aynı noktada buluşma hali çok özel, çok güzel.

Annelik dünyanın en zor işi, çok saygı duyuyorum. Bir çocuğum olduğunda ne yaparım diye korkuyorum açıkçası.