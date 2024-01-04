Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Hande Erçel'in aşk yorumu sosyal medyada gündem oldu: Dünyayı kurtarır" 2024 yılını Bali'de karşılayan Sabancı-Erçel çiftinden ünlü oyuncu, aşk hakkında konuştu. Sosyetik çapkınla evlilik planları yaptığı iddia edilen Erçel, "Aşk dünyayı kutarır" dedi.

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"Güneşin Kızları", "Çalıkuşu", "Hayat Ağacı", "Siyah İnci", "Azize" ve "Sen Çal Kapımı" gibi yapımlarda rol alan Hande Erçel, şu sıralar türkiye’nin en çok kazanan oyuncularından.

Ekranlarda olmasa da yaptığı reklam anlaşmalarından güzel paralar kazanan Erçel, son dönemde Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla gündemden düşmüyor. Yaz aylarını birlikte tatil yaparak geçiren ünlü çift, yeni yıl için Endonezya'nın gözde eyaleti Bali'yi tercih etmişti.

Sosyetik sevgilisiyle Bali’de yeni yıla giren Hande Erçel, bir dergi için kamera karşısına geçti.

Güzel oyuncunun dergiye yaptığı açıklamalar dikat çekti.

"Bizi de dünyayı da hala ayakta tutuyor”

Hakan Sabancı ile beraber olan Hande Erçel aşk hakkında konuştu:

“Aşk dünyayı kurtabilecek kadar kudretli bir duygu. Yüreklerimiz sonsuzluğa bu kadar açık olmasa dünya bu noktaya kadar gelemezdi. İnsanlar kendi kendilerini çoktan yok ederdi. Aşk her şeye dair büyük hisler uyandıran bir duygu insanda. Bizi de dünyayı da hala ayakta tutuyor”