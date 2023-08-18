Hakan Sabancı ile Hande Erçel aşkının maliyeti dudak uçuklattı 9 aydır birlikte olan Hakan Sabancı ile Hande Erçel, adeta dünya turuna çıktı. Paris, Finlandiya, Danimarka, Milano, Floransa, Cannes, Portofino, Yunan adaları ve New York’a giden çiftin, yaklaşık 30 milyon TL harcadığı öne sürüldü.

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Biri cemiyet, diğeri sanat dünyasının önde gelen ünlü isimleri…

Hakan Sabancı ile Hande Erçel aşkı, 9 ay önce başladı.

Kerem Bürsin’den ayrıldıktan sonra adı Kaan Yıldırım ile aşk dedikodularına karışan, aradığı mutluluğu meslektaşında da bulamayan Hande Erçel, şu sıralar güzel giden ilişkisinin keyfini sürüyor.

30 milyon TL'lik aşk tatili

Sevgilisi ile ülke ülke gezen güzel oyuncu, yeni dizisinin çekimlerine de katılıyor.

Günaydın’ın haberine göre çift, daha 1 yıl dolmadan Paris, Finlandiya, Danimarka, Milano, Floransa, Cannes, Portofino, Yunan adaları ve New York’a gitti.

Lüks otellerde kalan çift, iddiaya göre tatillerine tam tamına 30 milyon TL harcadı.

'Faturaları Hakan Sabancı ödedi'

9 aylık aşk tatilinin maliyetine dair yazar Bülent Cankurt, köşesinde şu ifadeleri kullandı:

Dün gittiğim restoranda, arka masamda oturanların, Hande Erçel'in New York'ta kışlık gardırobunu düzdüğü, faturayı da Hakan Sabancı'nın ödediği haberimi konuştuklarını duyunca kulak kesildim. Benim haberimle birlikte, aşıkların basına yansıyan tatillerini sıralayıp 'Hakan Sabancı bu tatiller için en az 30 milyon lira harcamıştır' dediler.

"O kadar değildir" dedim