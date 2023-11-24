Sosyetik Hakan Sabancı, sevgilisi Hande Erçel'in doğum gününü kutladı Bir süredir aşk yaşayan oyuncu Hande Erçel ile Hakan Sabancı'dan yeni paylaşım geldi.

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Sosyetenin çapkın ismi Hakan Sabancı ile Hande Erçel'in aşkı, magazin gündeminde sık sık haber olmaya devam ediyor.

Eskiden ilişkilerini gizleyen Hande Erçel ile Hakan Sabancı, hem birlikte fotoğraf paylaşıyor hem de birlikte boy göstermekten artık çekinmiyor.

Sabancı, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Hande Erçel'in doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.

30 yaşına girdi

İş insanı, 30 yaşına giren sevgilisi Hande Erçel ile fotoğrafını paylaştı.

"Happy Birthday to my"

Hakan Sabancı, sevgilisi Hande Erçel'in 24 Kasım olan doğum gününü "Happy Birthday to my" (Benim aşkım) sözleri ve kalp emojisiyle kutladı.