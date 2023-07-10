Hakan Sabancı, tatilden Hande Erçel'siz döndü Hande Erçel ile ilişkisi doludizgin devam eden Hakan Sabancı, Yunanistan'dan yalnız döndü.

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Bir süredir aşk yaşayan sosyetik çapkın Hakan Sabancı ve oyuncu Hande Erçel, geçtiğimiz haftalarda aşk tatiline çıkmıştı.

Aşk tatilini bırakıp döndü

Hakan Sabancı ile gezmelere doymayan Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde soluğu İtalya'da almış, birkaç gün kaldıktan sonra sevgilisiyle Yunanistan'a geçmişti.

Tatilden karelerini sosyal medya hesabından yayınlayan Hande Erçel'in bikinili pozları, 1 saatte 500 bin kişi tarafından beğenilmişti.

Hakan tek başına

Hakan Sabancı, önceki gün İstanbul Havaalanı'nda görüntülendi. Sevgilisi Hande Erçel ile birlikte gittiği tatilden tek başına dönen Sabancı, kendisini bekleyen arabasına bindi ve oradan ayrıldı.