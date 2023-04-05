Hakan Sabancı'dan sonra cemiyete giren Hande Erçel'in 80'ler tarzına yorum yağdı: 'Yeşilçam güzeli..' Cesur Milano tarzından sonra katıldığı Yeşilçam temalı doğum günü partisinde de adından söz ettirmeyi başaran Hande Erçel, paylaşımıyla sosyal medyayı salladı.

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Oyuncu Hande Erçel, hiç şüphesiz son zamanların en çok konuşulan ismi oldu.

Sosyal medya paylaşımlarıyla ve yeni aşkıyla adından sıkça söz ettiren Erçel'in ünü yurt dışında da büyümeye başladı.

Meslektaşı Kerem Bursin ile uzun solukla ilişkisini sonlandıran oyuncu, hayranlarını üzmüştü.

Sabancılar ile aşk turu

Aşk orucunu Hakan Sabancılar ile bozan Erçel, henüz aileden onay alamasa da ilişkisini dolu dizgin yaşamaya devam ediyor.

Sabancılar ile ilişkisinin ardından önce Danimarka'ya ardından Milano'ya giden genç oyuncu, burada yaptığı paylaşımlarıyla adeta sosyal medyayı salladı.

Milano sokaklarında cesur tarzıyla dolaşan Erçel'in o kareleri, 3,5 milyon beğeni aldı.

'Yeşilçam güzeli'

Son olarak dün gece Yeşilçam temalı bir doğum günü partisine katılan oyuncu, bir kez daha adından söz ettirmeyi başardı.

Sabancılar ile ilişkisinin ardından cemiyet dünyasına girdiği görülen Erçel, 80'ler tarzıyla büyük beğeni topladı.

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yorum da yağdırdığı karelere, 'Yeşilçam güzeli' yorumları yapıldı.

İşte Erçel'in Yeşilçam tarzı...