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    Hakan Sabancı'nın yeni aşkı

    Yaşadığı ilişkilerle gündeme gelen Hakan Sabancı, yeni bir aşka yelken açtı.
    • Haber Merkezi
    • 23.02.2021 - 10:15
    • Güncelleme : 23.02.2021 - 10:28
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    Hakan Sabancı'nın yeni aşkı

    Sosyetenin gözde çapkınlarından Hakan Sabancı şimdi de oyuncu Aygün Aydın’la aşk yaşıyor.

    Taze aşıkların bir süredir aşk yaşadığı, ancak ilişkilerini şimdilik gizli tuttukları konuşuluyor.

    "YILLARDIR HEP KARŞIMDAYMIŞSIN"

    Aydın, geçtiğimiz günlerde bir yalıda Boğaz’ı seyrederken çekilmiş fotoğrafını “Oysa yıllardır hep karşımdaymışsın. Belki bilmeden birlikte Boğaz’ı seyretmişizdir. Ben sana karşı, sen bana karşı.” notuyla Instagram’da paylaştı.

    Oyuncunun paylaşımında Sabancı’yı kastettiği, hatta fotoğrafı da sevgilisinin yalısında çektirdiği söyleniyor.

    Hakan Sabancı nın yeni aşkı #1

    Hakan Sabancı nın yeni aşkı #2

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