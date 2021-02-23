Hakan Sabancı'nın yeni aşkı

Yaşadığı ilişkilerle gündeme gelen Hakan Sabancı, yeni bir aşka yelken açtı.

Sosyetenin gözde çapkınlarından Hakan Sabancı şimdi de oyuncu Aygün Aydın’la aşk yaşıyor.

Taze aşıkların bir süredir aşk yaşadığı, ancak ilişkilerini şimdilik gizli tuttukları konuşuluyor.

"YILLARDIR HEP KARŞIMDAYMIŞSIN"

Aydın, geçtiğimiz günlerde bir yalıda Boğaz’ı seyrederken çekilmiş fotoğrafını “Oysa yıllardır hep karşımdaymışsın. Belki bilmeden birlikte Boğaz’ı seyretmişizdir. Ben sana karşı, sen bana karşı.” notuyla Instagram’da paylaştı.

Oyuncunun paylaşımında Sabancı’yı kastettiği, hatta fotoğrafı da sevgilisinin yalısında çektirdiği söyleniyor.