Hakan Sabancı'nın yeni ve eski aşkı aynı masada! Piştinin bu kadarı... Hakan Sabancı'nın bir dönem aşk yaşadığı Hadise ile Hande Erçel, aynı mekanda bir araya geldi. O anları Tarık Emir Tekin paylaştı.

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Hakan Sabancı, herkesin gözde isimlerinden birisi...

Aslışah Alkoçlar'dan ayrıldıktan sonra çapkınlığıyla nam salan Sabancı bir dönem ise Hadise ile beraberdi.

Hadise ile kısa bir süre birliktelik yaşayan Sabancı, aradığı aşkı Hande Erçel'de buldu.

Uzun süren bu aşka dair ise yine bir "Hadise" gündemi ortaya çıktı.

Pişti oldular

Hande Erçel ve Hadise, bir yılbaşı yemeğinde aynı mekanda buluştu. Hadise kardeşiyle gelirken, Hande ise arkadaşlarıyla oradaydı.

O anları Şevval Sam'ın oğlu Tarık Emir Tekin sosyal medyadan paylaştı. Geceden kareler paylaşan Emir, Hadise ve Hande Erçel'in aynı mekanda olduğunu ortaya koymuş oldu.