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    Hakan Taşıyan’a donör bulundu

    Arabesk müziğin sevilen isimleri arasında yer alan Hakan Taşıyan'dan umut verici haber.
    • Haber Merkezi
    • 05.03.2021 - 07:51
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    Hakan Taşıyan’a donör bulundu

    4 aydır Ankara Şehir Hastanesi’nde tedavi gören ve karaciğer nakli bekleyen Hakan Taşıyan’dan güzel haber geldi. Taşıyan için uygun donör bulundu.

    İzmir’de bir kadavradan alınan donör, Ankara’ya getirildi. Şarkıcının sosyal medya hesabından şu açıklama yapıldı:

    "BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADIK"

    "Bugün değerli doktorlarımızın aranan donörün bulunması haberini vermesiyle birlikte, büyük bir sevinç yaşadık. Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ndeki doktorlarımız, yaptıkları tektikler neticesinde donörün uyumlu olduğunu belirterek akşam üzeri 16.00 civarı karaciğer nakil ameliyatına başlamışlardır. Şu anda ameliyat süreci devam etmektedir.

    "DUALARINIZI BEKLİYORUZ"

    Bu süreçte dualarıyla ve canı gönülden çığ gibi büyüyen sevgileriyle yanımızda olan tüm Hakan Taşıyan sevenlerinin ve gönül dostlarının dualarını bekliyoruz. Ameliyat süreci sonrasında tekrar bilgilendirme yapılacaktır."

    Hakan Taşıyan’a donör bulundu #1

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