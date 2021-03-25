Hakan Ural: Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etmelisiniz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştirenlere seslenen Hakan Ural, “Yaptıklarından dolayı ve çocuklarımıza daha iyi bir hayat sağladığı için teşekkür etmelisiniz” dedi.

Kanal D’nin hafta içi her sabah ekrana gelen “Neler Oluyor Hayatta” programının sunuculuğunu üstlenen Hakan Ural, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan övgü dolu sözlerle bahsetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan için yapılan eleştirileri yersiz bulduğunu söyleyen Ural, “Erdoğan’ı neden eleştiriyorsunuz?” diye sordu.

“TEŞEKKÜR ETMELİSİNİZ”

Hakan Ural, “Erdoğan’a yaptıklarından dolayı ve çocuklarımıza daha iyi bir hayat sağladığı için teşekkür etmelisiniz. Adam hiçbir şey yapmasa bile yol yaptı ve o yollar sizin arsalarınızın yakınından geçince arsalarınız değerlendi.” dedi.

“EMEĞİNİN HAKKI ÖDENMEZ”

Geçtiğimiz günlerde 67’inci yaşına giren Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü kendi Instagram sayfasından kutlayan Hakan Ural, “Doğum günün kutlu olsun Reis, Allah tüm sevdiklerinle sağlıklı huzurlu mutlu nice uzun yaşlar kutlamanı nasip etsin. Devletine milletine emeğinin hakkı ödenmez hizmetlerin saymakla bitmez, Allah razı olsun.” notunu düşmüştü.