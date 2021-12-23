Hakan Ural Engincan Ural'ı paylaştı

Oğlu Engincan'ın fotoğrafını yayınlayan Hakan Ural'ın paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

Kanal D'de Nur Tuğba Namlı ile birlikte sunduğu Neler Oluyor Hayatta programıyla izleyici karşısına çıkan 53 yaşındaki oyuncu ve sunucu Hakan Ural, bugün yayından önce kendisini ziyarete gelen oğlu Engincan Ural ile fotoğrafını paylaştı.

"CANIM OĞLUM"

Ural'ın setini bugün oğlu Engincan Ural ziyat etti. Oğluyla setten fotoğrafını paylaşan Ural, paylaşımına "Benim ufaklık, canım oğlum" notunu düştü.

Hakan Ural'a çok sayıda "Abi-kardeş gibisiniz" şeklinde yorum geldi.