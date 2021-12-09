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    Hakan Ural: Meclis'te kavga var ama insanlar beni konuşuyor

    Neler Oluyor Hayatta programında Kocaeli’deki bir hastanede yaşananlarla alakalı yorumları eleştiri alan Hakan Ural, sağlıkçıları değil, bir sağlıkçının takındığı durumu eleştirdiğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 09.12.2021 - 10:18
    • Güncelleme : 09.12.2021 - 10:37
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    Hakan Ural: Meclis'te kavga var ama insanlar beni konuşuyor

    Kanal D ekranlarında Hakan Ural ve Nur Tuğba Namlı’nın sunumuyla yayınlanan ‘Neler Oluyor Hayatta’ programında, Kocaeli’de bir hastanede yaşananlar konuşulurken, Ural’ın sözleri sosyal medyada gündem olmuştu.

    Hastanenin acil bölümüne tedavi amacıyla gidildiği zaman eylem yapan doktorların hastalara bakmamasını eleştiren Ural, “Çocuğun ölürken eylem yaptığı için müdahale etmeyen doktorun gözünü oyarsın.” demişti.

    “SAĞLIKÇIMIZIN ACİL SERVİSTE TAKINDIĞI DURUMU ELEŞTİRDİM SAĞLIKÇILARI DEĞİL”

    Sosyal medyada sağlık çalışanlarına yönelik ifadeleri eleştirilen Ural, hakkında 45 binden fazla tweet atıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

    “Dün, bir sağlıkçımızın acil serviste takındığı tutumu eleştirdim, sağlıkçıları değil. Sevgili sağlıkçılarımıza sesleniyorum. 53 yaşındayım beni 16 yaşımdan beri tanıyorsunuz. Sizi değil, toplumun herhangi bir kesimini ayırt etmeksizin; dili, dini, ırkı ne olsun benden insanımı kırma veya aşağılama bekler misiniz? Niyetim bu olmasına rağmen birinizi bile kırıp incittiysem Allah rızası için özür dilerim.

    Hakan Ural: Meclis te kavga var ama insanlar beni konuşuyor #1

    “MİLLETVEKİLİNİN EVİNDE TERÖRİST YAKALANMIŞ, TÜRKİYE BENİ KONUŞUYOR”

    Dün Meclis’te bütçe görüşmeleri yapılıyor. Bir milletvekilinin evinde terörist yakalanmış. İçişleri Bakanı buna rağmen Meclis’te saldırıya uğruyor ama Türkiye’nin birinci gündemi Hakan Ural. 45 bin tweet. Cahil dediler. Mezarda ölmüş anneme saldırdılar. Beni vatan haini yaptılar.”

    Hakan Ural: Meclis'te kavga var ama insanlar beni konuşuyor VİDEO

    Hakan Ural: Meclis te kavga var ama insanlar beni konuşuyor #2

    Hakan Ural: Meclis te kavga var ama insanlar beni konuşuyor #3

    Hakan Ural: Meclis te kavga var ama insanlar beni konuşuyor #4

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