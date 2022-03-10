Hakan Ural’dan isyan

“Neler Oluyor Hayatta” programı sunucularından Hakan Ural, sosyal medyada çoğalan kin ve nefret dola söylemlere sinirlendi.

Hakan Ural, sunuculuğunu üstlendiği Kanal D’de Neler Oluyor Hayatta programında sosyal medyada Türkiye Cumhuriyeti devleti hakkında yapılan olumsuz açıklama ve yorumlara, canlı yayında isyan etti.

Nefret ve kin dolu söylemlere ateş püsküren Ural, sosyal medyada gerçeği yansıtmayan haberler ile ilgili de algı yönetimi yapıldığını dile getirdi.

“SEL OLUYOR DEVLETİN SUÇU VAR”

“Deprem oluyor memleketin suçu var, sel oluyor devletin suçu var, devamlı bir memleketini aşağılama var ama bunların yanında gerçekler de var” diyen Ural, şöyle devam etti:

“BİR TANE İYİ BİR ŞEY DEDİKLERİNİ DUYDUNUZ MU?”

“Belli bir kitle var, iki yakanız bir araya gelmesin diye sözde tüm mağduriyetlerinizi satın alıp onları savunuyorum adı altında devletine ve milletine düşmanlar, bir tane iyi bir şey dediklerini duydunuz mu?”

“MİLLETİNE DÜŞMAN BİR HAİN ORDUSU”

Ünlü sunucu, “Nefret, kin, asparagas bunlar bitmeyecek, milletine düşman bir hain ordusu, halkla bir alakaları yok, durmadan sosyal medyadan millete kin kusuyorlar.” diye de ekledi.