Hakan Ural’dan ‘kıro’ yorumuna tepki: Talihsiz, üzücü ve gereksiz bir açıklama

Selçuk Ural, “Ülkemizin yüzde 90’ı kıro ve kültürsüz” diyerek Müslüm Gürses ve Ferdi Tayfur dinleyenleri hedef aldı. Hakan Ural, o sözlere tepki gösterdi.

Ünlü pop sanatçısı Selçuk Ural, geçtiğimiz cumartesi günü verdiği bir röportajda Ferdi Tayfur, Müslüm Gürses gibi isimleri dinleyenleri hedef almıştı.

Ural, “Ferdi Tayfur, Müslüm Gürses. Onlar da Türkiye’nin kıro grubunu kapsıyor. Çünkü kendini jiletleyen adam, normal adam değildir. Onların konserine gittiğin zaman bir tane normal insan göremezsin. Çünkü ülkemizin yüzde 90’ı kültürsüz ve kıro. Kadın cinayetlerini görüyoruz." demişti.

BABASINA CEVAP VERDİ

Selçuk Ural’ın bu açıklamalarından sonra gözler, hafta içi hayata dair her güncel konuyu programında yorumlayan oğlu Hakan Ural’a çevrildi.

"AKIL SIR ERDİREMEYECEK BENZETMELER VAR"

Hakan Ural, Selçuk Ural’ın o sözlerine yönelik, “Talihsiz, üzücü ve gereksiz bir açıklama.” ifadesini kullanarak, “Akıl sır erdiremeyecek benzetme, teşbihler var. Aşağılamak olur mu?” sözleriyle tepki gösterdi.

Hakan Ural’dan Selçuk Ural'ın ‘kıro’ yorumuna tepki ViDEO

FERDİ TAYFUR VE MÜSLÜM GÜRSES'E HAYRANLIĞINI DİLE GETİRDİ

Ferdi Tayfur ve Müslüm Gürses gibi arabesk müziğin usta isimlerine olan hayranlığını her seferinde dile getiren Hakan Ural, sözlerini bir kez daha yineleyerek, “Şarkıları çok kıymetli.” ifadesini kullandı.

"HALKIN DUYGULARINI YAKALADIKLARI İÇİN ÇOK SEVİLİYORLAR"

Hakan Ural, “Halkın büyük bir çoğunluğunun duygusunu tam damardan yakaladıkları için onlar çok seviliyor. Burada ricam, insanları yaptığı ile baş başa bırakmak.” diyerek müzik tercihlerine saygı duyulması gerektiğini vurguladı.