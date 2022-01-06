Hakan Ural'ın koronavirüsten kurtulma önerisi

Programında sağlık çalışanlarıyla ilgili söylediği sözler yüzünden büyük tepki alan Hakan Ural, koronavirüsün çözümü için Bill Gates'in tutuklanması gerektiğini söyledi.

“Neler Oluyor Hayatta” programının sunucularından Hakan Ural, bir süre önce koronavirüse yakalandı.

Ural, süreci hastanede geçirdi ve sağlığına kavuştu.

Son olarak sağlık çalışanlarıyla ilgili söylediği sözler yüzünden geçtiğimiz günlerde büyük tepki alan Ural, sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşım yaptı.

“KORONAVİRÜSE ÇÖZÜM ÖNERİM”

Koronavirüs için çözüm önerisi sunan Ural, “Koronavirüse çözüm önerim: Bill Gates'i acil neredeyse bulup tutuklayın. Kapatın. Sağlam bir pazarlık yapıp, asgari müşterekte ne istiyorsa anlaşın bitsin bu çile usandık, bıktık.” diye yazdı.

Ural’ın bu paylaşımı kısa sürede yayıldı.