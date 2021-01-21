Hakim karşısına çıkan Ozan Güven: Aylık gelirim 5 bin lira

Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’a şiddet uyguladığı iddiasıyla bugün hakim karşısına çıkan Ozan Güven’in aylık geliri şaşırtırken; Deniz Bulutsuz yaşadığı darp anını anlattı.

Kız arkadaşı Deniz Bulutsuz'u darbettiği iddiasıyla hakkında dava açılan oyuncu Ozan Güven, ilk kez hakim karşısına çıktı.

İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz, avukatları ile birlikte katıldı.

Duruşmada önce kimlik tespiti yapıldı. Bu sırada hakim, Ozan Güven'e mesleğini ve aylık gelirini sordu.

“AYLIK GELİRİM 5 BİN LİRA”

Güven'i uyaran hakim, "Gazeteciler haber yaparlar ona göre" ifadelerini kullandı. Ozan güven ise "Aylık gelirim 5 bin TL." dedi.

Bulutsuz ise eğitim danışmanı olduğunu ve aylık 20 bin lira geliri olduğunu belirtti.

Daha sonra davalı ve davacının beyanlarına izin verildi. Öncelikle söz alan Deniz Bulutsuz, "Yaşananları tekrar anlatmazsam çok mutlu olurum. Yaşananlar çok ağırdı." dedi.

Ozan Güven hakim karşısına çıktı ViDEO

“SESİMİ DUYURMAK İSTEDİM”

Konuşmasına devam eden Bulutsuz, darp anını anlatarak “Ozan Güven bana abajurun camı ile vurdu. Merdivenlerde saçımdan tuttu, ben düştüm. Evden çıkmaya çalıştım, izin vermedi. Yerde beni tekmeledi. Kapıyı kilitledi. Salon camından dışarıya sesimi duyurmak istedim, pencereyi de kapattı. Pencere ile kapı arasında gidip gelirken, epey darbe aldım. Bilincimi kaybetmişim, su dökerek beni uyandırdı. Kapının önündeydim ve arkasını dönünce çıktım. Ayakkabısız biçimde sokağa adım attım." dedi.

Deniz Bulutsuz, Ozan Güven'den şikayetçi olduğunu söyledi.

Duruşma devam ediyor…

13 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak, kasten yaralama ve hakaret suçlarından Ozan Güven’in, 3 yıl 8 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle yargılanması istenmişti.