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Hakimi tehdit etti! Deniz Akkaya hakkında gözaltı kararı

Hakimi tehdit etti! Deniz Akkaya hakkında gözaltı kararı Kızıyla ve kızının babası Efe Önbilgin'le mahkemelik olan Deniz Akkaya ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Davaya bakan hakime sosyal medyadan hakaret ve tehditler yağdıran Akkaya hakkında gözaltı kararı verildi.