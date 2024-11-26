Hakimi tehdit etti! Deniz Akkaya hakkında gözaltı kararı

Haber Merkezi
Bir dönemin en popüler mankenlerinden Deniz Akkaya, geçtiğimiz aylarda kızı ile yaşadığı problemlerle gündem olmuştu. 17 yaşındaki kızının kendisine şiddet uyguladığını iddia eden Akkaya, kızının babası Efe Önbilgin'le de mahkemelik olmuştu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca eski manken Deniz Akkaya hakkında, kızına ilişkin vesayet davasına bakan mahkemenin hakimine sosyal medya üzerinden tehdit ve hakaretlerde bulunduğu gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.
HAKİME TEHDİT
Soruşturma kapsamında Akkaya hakkında ’tehdit’ ve ’hakaret’ suçlarından gözaltı kararı verildi.
Akkaya, Cumhuriyet Başsavcılığı'na getirilecek.
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