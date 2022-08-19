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    Hakkı Bulut, 60. evlilik yıldönümünü paylaşımı

    Arabesk müziğin efsane ismi Hakkı Bulut, eşi Saadet Bulut ile 60. evlilik yıl dönümlerini kutladı.
    • Haber Merkezi
    • 19.08.2022 - 08:23
    • Güncelleme : 19.08.2022 - 08:24
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    Hakkı Bulut, 60. evlilik yıldönümünü paylaşımı

    77 yaşındaki Arabesk müziğin usta ismi Hakkı Bulut, eşi Saadet Bulut ile evlilik yıldönümlerini kutladı.

    60. yıl

    60. Evlilik yıldönümlerinde eşi ile birlikte yemeğe çıkan Hakkı Bulut, eşiyle birlikte olduğu fotoğrafı da sosyal medya hesabından paylaştı.

    Bulut, o karenin altına ise şu notu düştü:

    "Bu akşam saat 19.00. Florya. Yeşilköy. Sarı Restoran'da 60 yıllık evlilik hayatımızın yıl dönümü. Eşim Saadet'le birlikte bu mutluluğun birlikteliğin sevincini kutlarken. Herkese de mutluluklar diliyorum."

    Hakkı Bulut, 60. evlilik yıldönümünü paylaşımı #1

     

    Hakkı Bulut, 60. evlilik yıldönümünü paylaşımı #2


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