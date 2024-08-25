Hakkı Bulut hayranlarını korkuttu Tokat konserine çıkmadan önce tansiyonu yükselen sanatçı Hakkı Bulut, hastanede tedavi altına alındı.

Haber Merkezi

Ünlü şarkıcı Hakkı Bulut, sevenlerini korkuttu.

Konser için Tokat'ta giden Hakkı Bulut, burada rahatsızlandı ve apar topar hastaneye kaldırıldı.

Sahneye çıkacağı sırada tansiyon problemi yaşayan Bulut, sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesiyle Tokat Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Tedavi altına alınan sanatçının durumunun kısa sürede düzeldiği ve taburcu edildiği bildirildi. Hakkı Bulut'un sağlık durumunun iyi olduğu ve istirahat edeceği belirtildi.