Hakkında gözaltı kararı verilmişti! Eski menaken Deniz Akkaya 9 gündür firari

Haber Merkezi

Çocuğunun vesayet davasına bakan hakime yönelik sosyal medya hesabından yaptığı "hakaret" ve "tehdit" içerikli paylaşımları nedeniyle eski manken Deniz Akkaya hakkında gözaltı kararı çıkmıştı.

Deniz Akkaya hakkında iki ayrı suçtan 26 Kasım tarihinde gözaltı kararı verildi ancak ünlü manken henüz gözaltına alınamadı.

9 GÜNDÜR GÖZLATINA ALINMADI

Akkaya 9 gündür firari durumda. Deniz Akkaya'nın nerede olduğu ise bilinmiyor.

Deniz Akkaya yakalanmasıyla birlikte mevcutlu olarak adliyeye getirilerek savcılığa ifade verecek.

Ünlü manken sosyal medyada ise paylaşımlarına devam ediyor.