Haldun Boysan'ın ölüm nedeni

Dün vefat eden Haldun Boysan'ın, koronavirüs nedeniyle kalp pilini değiştiremediği ortaya çıktı.

Yeni dizisinin çekimleri için Kapadokya'ya giden usta oyuncu Haldun Boysan, kalp krizi sonucu vefat etti.

Oyuncunun kalbindeki pilin haziran ayında değişmesi gerektiği, ancak koronavirüs korkusundan dolayı tedavisini devam ettiremediği öğrenildi.

BU SABAH KALP PİLİ DEĞİŞECEKTİ

Dün önce havuz başında fenalaşan oyuncunun hastanedeki ilk tedavisinin ardından taburcu edildiği, bu sabah Ankara'daki doktoruna gidip kalp pilini değiştirmeye hazırlandığı açıklandı.

"ARTIK KENDİME BAKACAĞIM"

Sağlık sorunlarıyla pek fazla ilgilenmediği ve yıllardır ayağındaki kırıkla yaşadığı bilinen oyuncuya yönetmen Faruk Teber'in, setten gelip otelde "Senden bu dünyada bir tane daha yok. Lütfen kendini bu kadar ihmal etme" dediği belirtildi.

Ancak Teber'e "Tamam artık kendime daha çok dikkat edeceğim." diyen oyuncu, ilerleyen saatlerde kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.