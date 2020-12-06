Haldun Dormen, taburcu oldu

2 hafta önce koronavirüse yakalanan 92 yaşındaki Haldun Dormen, virüsü yenerek tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Usta oyuncu, kendisini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.

Türk tiyatrosunun usta oyuncularından 92 yaşındaki Haldun Dormen, iki hafta sosyal medya hesabından paylaşım yaparak korona virüse yakalandığını duyurmuştu.

Dün yeni bir paylaşım yapan Dormen, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

SAĞLIK DURUMU İYİYE GİDİYOR

Instagram hesabından sağlık durumu hakkında açıklama yapan Dormen "Sağlığıma tekrar kavuşuyorum. Bu süreçte bana destek olan doktorlarıma, hastane çalışanlarına, asistanlarıma, arayan soran tüm dostlarıma, sevgili gelinim Ayşe Arman'a ve oğlum Ömer Dormen'e sonsuz teşekkürler" dedi.

"ALLAH BİZİ HASTANEYE DÜŞÜRECEKSE TÜRKİYE'DE DÜŞÜRSÜN"

Haldun Dormen'in gazeteci gelini Ayşe Arman ise "Hocaların hocası, büyük usta Haldun Dormen nihayet dün hastaneden çıktı. Doktor ve sağlık personelinin olağanüstü özverili corona tedavisi sonucu iyileşti. Şimdi evinde istirahat ediyor. Allah bizi hastaneye düşürecekse, ülkemizde düşürsün" dedi.