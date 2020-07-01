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    Hale Soygazi: En güzel benim

    Hale Soygazi, Yeşilçam'ın bütün kadınlarının güzel olduğunu söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 01.07.2020 - 14:47
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    Hale Soygazi: En güzel benim #1

    Yeşilçamın usta oyuncularından Hale Soygazi, önceki gün Bebek'te görüntülendi.

    Bir mekanda kadın arkadaşıyla buluşup, sohbet eden Soygazi, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

    "ŞAKA YAPTIM"

    Soygazi, "Yeşilçam'ın en güzel kadını kim?" sorusuna "En güzel benim" diyerek cevap veren Hale Soygazi, espri yaptığını dile getirdi.

    Soygazi, konuyla ilgili, "Yeşilçam'ın en güzel kadını benim' diyerek espri yapmıştım. Yeşilçam'ın bütün kadınları güzel" şeklinde konuştu.

    Hale Soygazi: En güzel benim #2

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