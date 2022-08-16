Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı Ali Rıza Bey karakterini ile hafızalara kazınan Halil Ergün, vasiyetini açıkladı.

Yıllar geçse de unutulmayan ve hala ekranlarda tekrarları yayınlanmaya devam eden Yaprak Dökümü dizisinde Ali Rıza Bey karakterini canlandıran usta oyuncu Halil Ergün, vasiyetiniyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"Cenaze töreni istemiyorum"

ANKA Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Ergün, öldükten sonra cenaze töreni yapılmasını istemediğini belirtti.

İşte usta oyuncunun açıklamalarından ara başlıklar...

"Vasiyetim bu (tören) istemiyorum. Tabii çok samimi insan vardır, etkilenir. Ben de gittim bir sürü değerli arkadaşımızın, ağabeyimizin, saygı duyduğum kişilerin cenazelerine. Ama genel bir kültürü söylüyorum. Yani vazife ifa etmek noktasında bir şey olduğunu görüyorum. Kimse vazifeli değil benim ölmemden. Ne kadar kaldıksa sedamızla anılırsak anılırız" dedi.

"Canı çeken içi çeken gelsin"

İznik'teki aile mezarlığına gömülmek istediğini belirten Ergün, "Ben çok yerli bakıyorum hayata. İznik bir avuç. Aile mezarlığım da orada. Orada gömülmek istiyorum. Çok tanık oluyorum orada. Biçimsel bir şey uygulanıyor aynı işte meclis önünde yapılır ya biçimsel şeyler gibi. Ölülerin tabutlarının arkasında. Canı çeken, içi çeken gelir.





"Kadınlar gelmiyor"

Cenazelere gidiyoruz, konuşmalara bakıyorum. Cenaze namazı kılınır, götürürsün. Kadınlar gelmez. Baksana şimdi gene fetva veriyor. 'Kadınlar gelmeyecektir cenazeye' diye. Bundan daha fahiş ne olabilir hayatla ilgili.

"Vaktimiz az kaldı"

Böyle bazı birikmelerim var. Çünkü bazı yaşadığım kırgınlıklar var. Kendi şahsi ilişkilerimden, en yakın dostlar var. Hiç küsmek falan değil. Sadece artık hayatı biraz daha kristalize ediyorum ve daha yük olmayan şeylere yöneliyorum... Vaktimiz az kaldı. Yani komşulara, aileme telefonlar veriyorum. Çalışanlarıma 'Öldüğüm zaman haber verin gelsin yeğenlerim alsınlar götürsünler cenazemi' diyorum. Zaten duyulur o anda öldüğüm. Çok seven varsa otobüse atlar gelir." dedi.