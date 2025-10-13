Halil Ergün’den Deniz Çakır itirafı: "Benim kalbimi kırdı"

Türk sinemasının efsane ismi 79 yaşındaki Halil Ergün, evinin kapılarını Evrim Akın'a açtı.

Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı Ali Rıza bey karakteriyle akıllarda yer edinen Halil Ergün'den samimi açıklamalar geldi.

İlk okuduğu romanın Yaprak Dökümü olduğunu belirten usta isim o dönem setle ilgili açıklamalarda bulundu.

"HAYATIMIZ YOKTU"

Halil Ergün, "Yaprak Dökümü setimiz okul gibiydi. Gökçe Öztürk ve Fahriye Evcen çok para kazanacağız diye değil sanatlarını geliştirmek için geldiler.

Saat 8-9'da orada olacağız, hazırlık yapılıyor. Aile gibi olmuştuk zaten dışarıda pek hayatımız kalmamıştı. O çekimlere de yansıyordu." açıklamasında bulundu.

"DENİZ ÇAKIR KALBİMİ KIRDI"

Dizi bittikten sonra en çok Deniz Çakır ile görüşen fakat aralarında şimdi kırgınlık olduğunu belirten Ergün şu ifadeleri kullandı:

"Deniz Çakır ile çok iyiydik, şimdi görünce selamlaşıyoruz. Dizi bittikten sonra en çok onunla görüşüyordum. Sonrasında vefasızlık değil ama kalbimi kırdı dolaylı olarak üzüldüm."

Ergün bunları anlatırken de duygu dolu anlar yaşadı.