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    Halil Sezai, tatilde

    Erkek arkadaşlarıyla tatil yapan Sezai, denize girerken görüntülendi.
    • Haber Merkezi
    • 21.08.2020 - 12:10
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    Halil Sezai, tatilde

    Şarkıcı ve oyuncu Halil Sezai, tatil için Bodrum'u tercihn eden isimlerden oldu. Bu yaza yalnız giren Halil Sezai, erkek arkadaşlarıyla tatil yapıyor.

    İNSANLARDAN UZAK OLMAK İSTEDİ

    41 yaşındaki şarkıcı, plajın en uç köşesine geçerek herkesten uzakta denize girdi.

    Sezai, kapri şortuyla farklı tarzını gözler önüne serdi. Ünlü ismin, tişört yanığı olması dikkatlerden kaçmadı.

    Halil Sezai, tatilde #1

    Halil Sezai, tatilde #2

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