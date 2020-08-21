Halil Sezai, tatilde

Erkek arkadaşlarıyla tatil yapan Sezai, denize girerken görüntülendi.

Şarkıcı ve oyuncu Halil Sezai, tatil için Bodrum'u tercihn eden isimlerden oldu. Bu yaza yalnız giren Halil Sezai, erkek arkadaşlarıyla tatil yapıyor.

İNSANLARDAN UZAK OLMAK İSTEDİ

41 yaşındaki şarkıcı, plajın en uç köşesine geçerek herkesten uzakta denize girdi.

Sezai, kapri şortuyla farklı tarzını gözler önüne serdi. Ünlü ismin, tişört yanığı olması dikkatlerden kaçmadı.