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- Halil Sezai ve nişanlısı Melike Beşli ayrıldı
Halil Sezai ve nişanlısı Melike Beşli ayrıldı
Halil Sezai ve Melike Beşli aralarındaki tartışma sonrası nişan attı.
- Haber Merkezi
- 09.03.2021 - 11:11
Bir süredir evlilik hazırlıkları yapan Halil Sezai ile Melike Beşli cephesinden ayrılık haberi geldi.
NİŞAN ATTI
Ünlü şarkıcı ve svegilisi yaşadıkları kavga sonrası ilişkilerini bitirme noktasına geldi. Aralarındaki sorunu aşamayan Melike Beşli, nişan yüzüğünü attı.
Çiftin, ayrılık sonrası sosyal medya hesaplarından fotoğraflarını kaldırması da gözlerden kaçmadı.