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    Halil Sezai ve nişanlısı Melike Beşli ayrıldı

    Halil Sezai ve Melike Beşli aralarındaki tartışma sonrası nişan attı.
    • Haber Merkezi
    • 09.03.2021 - 11:11
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    Halil Sezai ve nişanlısı Melike Beşli ayrıldı

    Bir süredir evlilik hazırlıkları yapan Halil Sezai ile Melike Beşli cephesinden ayrılık haberi geldi.

    NİŞAN ATTI

    Ünlü şarkıcı ve svegilisi yaşadıkları kavga sonrası ilişkilerini bitirme noktasına geldi. Aralarındaki sorunu aşamayan Melike Beşli, nişan yüzüğünü attı.

    Çiftin, ayrılık sonrası sosyal medya hesaplarından fotoğraflarını kaldırması da gözlerden kaçmadı.

    Halil Sezai ve nişanlısı Melike Beşli ayrıldı #1

    Halil Sezai ve nişanlısı Melike Beşli ayrıldı #2

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