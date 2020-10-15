Halil Sezai'nin avukatlarından tahliye açıklaması

Komşusu Hüseyin Meriç'i darbettiği gerekçesiyle tutuklanan şarkıcı Halil Sezai ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sezai'nin avukatları, şarkıcının tahliyesini istedi.

İstanbul Tuzla'da, komşusu Hüseyin Meriç'i darbettiği gerekçesi ile "Silahla kasten yaralama" suçundan tutuklanan şarkıcı Halil Sezai'nin avutkatlarından, yeni bir açıklama geldi.

Ünlü şarkıcının avukatları yaptığı açıklamada, "Dava dosyasına sunulan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanmış olan rapor ile tutukluluğa sebep olan 'Silahla Kasten Yaralama' suçunun işlenmediği kesinlik kazanmıştır. " ifadelerini kullandı.

"ODUN PARÇASIYLA YARALAMADI"

Açıklamanın devamında, "Bu rapor ile müşteki Hüseyin Meriç’in vücudunda meydana geldiğini iddia ettiği dosyada yer alan odun parçasıyla gerçekleşmediği açıktır. Raporda görüleceği üzere Halil Sezai hiçbir surette dosyada ileri sürülen odun parçası ile şikâyetçi Hüseyin Meriç’i yaralamamış olup bu suçun işlendiği iddia edilen savcılık iddianamesi çökmüştür. Bununla birlikte tutukluluğun devamını gerektirecek hiçbir sebep kalmamıştır." denildi.

"İDDİANAME ÇÖKMÜŞTÜR"

Sezai'nin avukatları, görüntülerin medyada algı yaratılmak amacıyla montajlanmış, kesilmiş ve sesi kısılmış görüntüler servis edilmiş olup yargı makamları baskı altına alınması amacıyla yapıldığını söyledi. "Maddi gerçeği olduğu gibi yansıtmaktan uzak olan bu görüntülerde dahi şikâyetçiye herhangi bir silahla vurduğu görülmemekte iken aksi yöndeki savcılık iddianamesi tamamen çökmüştür." savunulması yapıldı.

"İVEDİLİKLE TAHLİYE KARARI VERİLMELİ"

Ünlü şarkıcı Halil Sezai’nin işlemediği bir suç sebep gösterilerek tutukluluk halinin devam etmesinin kabulü mümkün olmacağını dile getiren raporda, mahkemenin ivedilikle tahliye kararı vermesi istendi.