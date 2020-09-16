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    Halil Sezai'nin yaşlı adamı dövdüğü görüntüler ortaya çıktı

    Halil Sezai'nin yaşlı adamı dövdüğü görüntüler ortaya çıktı

    Film çekimine izin vermeyen 67 yaşındaki yaşlı adama saldıran Halil Sezai'nin görüntülerde, "Ezan mı okuyorsun lan sen" diye bağırdığı duyuluyor.
    • Haber Merkezi
    • 16.09.2020 - 12:01
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    Ünlü şarkıcı Halil Sezai, kiraladığı villada film çekimine izin vermeyen yan komşusu 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'in evini basıp şiddet uyguladı.

    İFADE VERDİ SERBEST KALDI

    Gözaltına alınan Halil Sezai, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

    BABASI YAŞINDAKİ ADAMI DÖVDÜ

    Halil Sezai'nin, kalp hastası olan 67 yaşındaki komşusuna şiddet uyguladığı görüntüler de ortaya çıktı.

    Görüntülerde Halil Sezai'nin yaşlı adama tekme ve yumrukla saldırdığı görülüyor.

    Halil Sezai'nin yaşlı adamı dövdüğü görüntüler ortaya çıktı VİDEO

    "EZAN MI OKUYORSUN SEN"

    Komşusunun evine büyük bir odunla giren Sezai, komşusunu dışarıda dövmeye devam ederken "Ezan mı okuyorsun sen?" diye de bağırıyor.

    "ÖLDÜRECEKTİ BENİ"

    Mağdur adam, “Elinde bir odunla içeriye girdi. İlk önce orada dövdü beni evden kaçmasaydım öldürmüştü.

    Elindeki odunla başıma vurdu ve boynumu kırmaya çalıştı.

    Kalp hastasıyım yere oturdum, beni döverken kelime-i şehadet getirdim, ‘Ezan mı okuyorsun lan sen?’ diye daha çok dövdü.” dedi.

    Halil Sezai nin yaşlı adamı dövdüğü görüntüler ortaya çıktı #1

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