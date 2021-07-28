Halil Sezai'ye suç duyurusu

Komşusunu sokak ortasında dövdükten sonra 42 gün tutuklu kalan Sezai'nin sahne aldığı mekandaki, "Tam dövemedim, bir dahaki sefere inşallah" sözleri karşı tarafın avukatını harekete geçirdi.

Geçtiğimiz eylül ayında Tuzla'da 67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç'i tekme tokat darbeden Halil Sezai, şikayet üzerine ikinci kez gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

4 ayrı suçtan toplam 1 yıl 11 ay 17 gün hapis cezası alan Sezai, ilk celsede serbest bırakılmıştı.

42 gün cezaevinde kalan şarkıcı, geçtiğimiz günlerde sahne aldığı bir mekanda olayla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"KAFAM GÜZELDİ TAM DÖVEMEDİM"

Komşusuna uyguladığı şiddeti savunan Sezai, “Siz böyle amcacık diye tanıdınız. Ama gö... tekiydi gerçekten. Hak etti ve kafam güzeldi, gerektiği şekilde de tam dövemedim.

"BİR DAHAKİ SEFERE"

Bir dahaki sefere inşallah. Duygum bu, yalan söylemiyorum.” dedi.

SEZAİ'YE SUÇ DUYURUSU: KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI

Sezai'nin bu sözleri sosyal medyada tepki toplarken, darbedilen Meriç'in avukatı Serap Başkan Özcan, şarkıcı hakkında suç duyurusunda bulundu.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan dilekçede, "Şüpheli tahliyesinin hemen ardından medyada, sosyal medyada ve 150 bin kişinin takip ettiği resmi twitter hesabından müvekkile açıkça hakaret ederek yine ölümle tehdit etmiştir. Yine bu hesabından ‘Youtube’ hesabı bağlantısını da koyarak hakaret ettiğini daha fazla insana göstererek müvekkilin kişilik haklarına da ayrıca ve açıkça saldırıda bulunmuştur." ifadeleri yer aldı.

'ŞAPKALI ŞEYTAN' BENZETMESİ

Halil Sezai’nin müştekiyi basın yoluyla açıkça ölümle tehdit ettiği ‘şapkalı şeytan’ diyerek milyonlar önünde müştekiye hakaret ederek itibarını sarstığı belirtildi. Dilekçede, şüphelinin cezaevinden çıktıktan sonra ‘Ağıt’ isimli bir klip çektiği kaydedilerek klipte cezaevi görüntülerinden sonra bir tarafta şapkalı şeytan ve kameraların olduğu diğer tarafta polis memurları ve kendisinin bulunduğu kaydedildi. Bu görüntüler ile Hüseyin Meriç’in Halil Sezai’yi haksız yere yargılattığı, devletin mahkemelerinin Sezai’yi haksız yargılayıp ceza verdiği imasının verildiği ve müşteki Meriç’in başında şapkası bulunan boynuzlu şeytan kılığında bir görüntüyle simgelendiği aktarıldı.

Halil Sezai'nin yaşlı adama saldırdığı anların en net görüntüsü

"ALDIĞI CEZA YETERSİZ"

Bu şekilde müvekkile hakaret ederek milyonlarca insana rezil etmek, müvekkili mahkeme kararına rağmen karalama ve haksız çıkartma ve kendini masum gösterme gayretindedir” ifadelerine yer verilen dilekçede, Sezai’nin aldığı cezanın yaptığının yanında hafif kaldığından ıslah edilemediği, halen suç işlemeye devam ettiği belirtildi.

"SAHNEDEN, TÜM BASINDAN KONUŞUYOR"

Sezai'nin 18 Temmuz 2021 tarihinde çıktığı mekandaki sözleri anlatıldı.

Dilekçede, "Bu kişi halen açık açık sahneden ve tüm basından, az yaptığını, bir dahaki sefere daha da yapacağını, adalet sistemi ile dalga geçer gibi söylemektedir.

"MÜVEKKİLİMİN CAN KORKUSU VAR"

Müvevkkilimin can korkusu vardır. Bu kişi, müvekkilimi her an öldürebilir. Müvekkilime kin beslemekte ve bunu her ortamda çekinmeden dile getirmektedir." denildi.

KORUMA KARARI VE TUTUKLAMA TALEBİ

Dilekçede, müşteki Meriç'e koruma verilmesi ve Sezai hakkında uzaklaştırma kararı verilmesi istendi. Sezai'nin tutuklanmasına ve tutuklu yargılanması için dava açılmasına karar verilmesi talep edildi.