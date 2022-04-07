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    Halit Ergenç: Türkiye çok güzel

    Bir süredir Londra'da yaşayan Bergüzar Korel ile Halit Ergenç çifti yurda döndü.
    • Haber Merkezi
    • 07.04.2022 - 12:16
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    Halit Ergenç: Türkiye çok güzel

    Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çocukları Ali, Han ve Leyla’yla birlikte İngiltere’nin başkenti Londra’ya gitmişlerdi.

    Çiftin Londra paylaşımları sonrası Türkiye'yi terk ettikleri iddiaları gündeme gelmişti.

    Nişantaşı'nda görüntülenen Halit Ergenç bu iddialara da yanıt verdi. Ergenç pandemi döneminde gidemedikleri Londra’ya fırsat buldukça gidip geldiklerini belirterek şunları söyledi:

    "Türkiye çok güzel"

    "Biz sürekli gelip gidiyorduk. Pandemi döneminde pek gidememiştik. İstanbul’u terk etmedik ama orada bir evimiz var. Türkiye daha güzel. Burası bizim memleketimiz. Kalabalıktan kaçtığımız yok. Burada da yeri geliyor metroya biniyorum yeri geliyor dolmuşa da biniyorum."

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