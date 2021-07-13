Halit Ergenç ve Bergüzar Korel dolandırıldı

İnternetten beğendiği yazlık için kapora ödeyen Bergüzar Korel, evi görünce şaşkına döndü.

Şu sıralar üçüncü kez anne olacak olmanın heyecanını yaşayan Bergüzar Korel, tatil için internetten ev baktı. Bodrum Gümüşlük’te çok beğendiği yer için kapora bile ödedi.

FOTOĞRAFTAKİ EV ÇIKMADI

İnternet üzerinden gördüğü evi çok beğenen Korel, Gümüşlük'te ev için kapora ödeyerek eşi Halit Ergenç ve oğulları Ali ile Han'la birlikte Bodrum'un yolunu tuttu. Fotoğraflarından beğendiği evin harabe halini gören güzel oyuncu, şaşkına uğradı.

Oturulmayacak haldeki evden kaçan Korel, ailesiyle birlikte bir otele yerleşmek zorunda kaldı.