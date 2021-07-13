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    Halit Ergenç ve Bergüzar Korel dolandırıldı

    İnternetten beğendiği yazlık için kapora ödeyen Bergüzar Korel, evi görünce şaşkına döndü.
    • Haber Merkezi
    • 13.07.2021 - 10:40
    • Güncelleme : 13.07.2021 - 10:47
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    Halit Ergenç ve Bergüzar Korel dolandırıldı

    Şu sıralar üçüncü kez anne olacak olmanın heyecanını yaşayan Bergüzar Korel, tatil için internetten ev baktı. Bodrum Gümüşlük’te çok beğendiği yer için kapora bile ödedi.

    FOTOĞRAFTAKİ EV ÇIKMADI

    İnternet üzerinden gördüğü evi çok beğenen Korel, Gümüşlük'te ev için kapora ödeyerek eşi Halit Ergenç ve oğulları Ali ile Han'la birlikte Bodrum'un yolunu tuttu. Fotoğraflarından beğendiği evin harabe halini gören güzel oyuncu, şaşkına uğradı.

    Oturulmayacak haldeki evden kaçan Korel, ailesiyle birlikte bir otele yerleşmek zorunda kaldı.

    Halit Ergenç ve Bergüzar Korel dolandırıldı #1

    Halit Ergenç ve Bergüzar Korel dolandırıldı #2

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