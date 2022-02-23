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    Halit Kıvanç'tan kötü haber

    Var Odası programının yorumcusu Ertem Şener; duayen, gazeteci ve maç spikeri Halit Kıvanç'ın hasta olduğunu duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 23.02.2022 - 14:09
    • Güncelleme : 23.02.2022 - 14:19
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    Halit Kıvanç'tan kötü haber

    Uzun zamandır kendisinden haber alınamayan Türkiye'nin en ünlü gazetecilerinden biri olan Halit Kıvanç, sağlık durumu ile sosyal medyada gündem oldu.

    ERTEM ŞENER DUA İSTEDİ

    Futbol yorumcusu Ertem Şener, geçtiğimiz akşam Instagram üzerinden yaptığı paylaşımla Halit Kıvanç için dua istedi. Kıvanç'ın koronavirüse yakalandığı ve hastanede tedavi altına alındığı iddia edildi.

    Dünya çapında bir üne sahip olan Halit Kıvanç, futbolcu Pele ile röportaj yapan ilk gazeteci olarak biliniyor.

    Halit Kıvanç tan kötü haber #1


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