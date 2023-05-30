Halle Berry nafaka mücadelesini kazandı Ünlü oyuncu Halle Berry, uzun süredir yüksek miktarlarda nafaka ödediği eski sevgilisi ve Nahla Ariela adını verdiği kızının babası olan Gabriel Aubry'ye karşı mahkemede zafer kazandı.

ensonhaber.com

En İyi Kadın Oyuncu dalında Oscar kazanan ABD'li oyuncu Halle Berry, Nahla Ariela Aubry (15) adını verdiği çocuğunun babası olan eski sevgilisi Gabriel Aubry ile velayet ve nafaka yüzünden uzun süredir mahkemede karşı karşıya geliyordu.

İndirim istiyordu

56 yaşındaki aktris, ilk kez 2014 yılında Los Angeles Yüksek Mahkemesi'ne çıktığında; Aubry’ye aylık 16 bin dolar nafaka ödemesine karar verilmişti.

Ünlü isim, 2021 yılında bu rakamı ayda 8 bin dolara indirmeyi başarmış; ancak bununla birlikte yıllık 1.95 milyon doları aşan gelirinin yüzde 4.3'ünü de eski sevgilisine ödemeye zorlanmıştı.

4.5 milyon dolar ödeyecek

DailyMail.com'un edindiği mahkeme belgelerine göre; film başına yaklaşık 10 milyon dolar kazandığı bildirilen Berry, ödemeye zorlandığı miktarı 4.5 milyon dolarla sınırlamayı başardı.

Bu da Halle'nin aylık ödemelere ek olarak her yıl eski partnerine ödeyeceği en fazla miktarın yılda yaklaşık 110 bin dolar olacağı anlamına geliyor.