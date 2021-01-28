Halsey hamile

Dünyaca ünlü şarkıcı Halsey, Türk sevgilisi Alev Aydın’dan bebek beklediğini duyurdu.

Macaristan asıllı ABD'li şarkıcı Halsey, hayranlarını şaşırtan bir haber vererek, hamile olduğunu açıkladı.

YÜZDE 11 TÜRK

Daha önce DNA testi yaptırdığını ve yüzde 11 Türk çıktığını söyleyen ünlü yıldız, Türk sevgilisi Alev Aydın'dan bebek beklediğini takipçileriyle paylaştı.

"SÜRPRİZ"

Instagram hesabından hamile pozlarını yayınlayan şarkıcı, fotoğraflarına "Sürpriz" notunu düştü ve sevgilisi Alev Aydın'ı da etiketledi. Halsey'in paylaşımları, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Ünlü şarkıcı hakkında, 200 binden fazla tweet atıldı.

2 YILDIR BİRLİKTE YAŞIYORLAR

Aydın, Halsey'in hamileliğini ilan ettiği fotoğrafını kendi Instagram sayfasından da paylaştı.

Çift, iki yıldır gözlerden uzak birliktelik yaşıyor. Halsey, yılbaşını da sevgilsiyle kutlamış ve aşkını ilan etmişti. Alev Aydın, uzun süredir ABD'de yaşıyor. Senaristlik ve yapımcılık yapan Aydın, çeşitli filmlerde de rol aldı.