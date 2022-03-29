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Halsey Oscar'a Türk sevgilisi Alev Aydın ile katıldı

Halsey Oscar'a Türk sevgilisi Alev Aydın ile katıldı

Türk sevgilisi Alev Aydın ile ilişkisinden Ender adında bir bebek sahibi olan şarkıcı Halsey, Oscar partisindeki iddialı tarzı olay oldu.