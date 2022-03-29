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- Halsey Oscar'a Türk sevgilisi Alev Aydın ile katıldı
Halsey Oscar'a Türk sevgilisi Alev Aydın ile katıldı
Türk sevgilisi Alev Aydın ile ilişkisinden Ender adında bir bebek sahibi olan şarkıcı Halsey, Oscar partisindeki iddialı tarzı olay oldu.
- Haber Merkezi
- 29.03.2022 - 07:36
Oscar Ödülleri dün gece Los Angeles’taki Dolby Theatre'da yapılan törenle sahiplerini buldu.
Gecenin kırmızı halısı kadar after partisi de dikkat çekti. Ünlü isim iddialı seçimleriyle partide boy gösterdi. Bunlardan biri de kısa süre önce doğum yapan şarkıcı Halsey oldu.
TÜRK SEVİYOR
Geceye bebeğinin babası Türk aşkı Alev Aydın ile katılan Halsey, sevgilisiyle poz verdi ardından iddalı pozlar vermek için sevgilisini yolladı.
ÇOK BEĞENİLDİ
Makyajından kol detayına, iç çamaşırlarından takılarına kadar her detayıyla göz alıcı olan Halsey transparan tercihiyle hayranlarından tam not aldı.
TÜRKÇE ÖĞRENİYOR
Halsey, geçtiğimiz haftalarda Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Türkçe öğrendiğini açıklamıştı.